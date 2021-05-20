Москалькова предложила снять судимость за нетяжкие преступления

Провести амнистию для людей с судимостью за преступления небольшой и средней тяжести предложила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. С этим предложением она выступила на координационном совете российских уполномоченных по правам человека в Красноярске.

"Важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. - заявила Татьяна Москалькова. - Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможности ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей".

Свое предложение омбудсмен мотивировала еще и тем, что "многие люди уже отбыли наказание, а судимость висит на них как вериги". Но один из главных аргументов такой амнистии - работодатели крайне неохотно рассматривают людей с судимостью как кандидатов на свободные рабочие места. "Судимость - это стена, через которую человек не может пробиться", - подчеркнула Москалькова.

Следующий всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека пройдет в Москве. Его тема - вопросы развития и проблемы ЖКХ.