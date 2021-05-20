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20.05.2021 12:45
Рубрика: Экономика

На крупные стройки могут приехать строители из Беларуси

Текст: Марина Трубилина

Вопрос привлечения белорусских строителей на крупные российские проекты обсудили на рабочей встрече вице-премьер Марат Хуснуллин и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Хуснуллин: Строительство метро в крупных городах нецелесообразно

Сейчас в России стоит проблема нехватки рабочей силы в сфере строительства, отметил Хуснуллин. Актуален вопрос привлечения строителей к реализации ключевых проектов - таких как, например, театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром "Восточный". Анатолий Сивак, в свою очередь, подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве в данном вопросе. Стороны договорились в кратчайшие сроки отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов.

Серьезный дефицит рабочей силы появился в России в прошлом году, когда были закрыты границы из-за пандемии. Впрочем, как отмечал ранее Хуснуллин, российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов, так как объемы строительства должны расти с каждым годом.

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