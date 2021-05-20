На марафоне "Новые знания" рассказали, что такое дизайн будущего

Более быстрый интернет, вопросы кибербезопасности, технологии дополненной реальности в медицине и инженерии, 3D-печать для колонизации спутников, нейросети - это те области науки, в которых прорыв может произойти уже в ближайшем будущем. На переднем плане все, что связано с искусственным интеллектом.

Об этом рассказал промышленный дизайнер, директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков в рамках марафона "Новое Знание".

"Нам нужно больше промышленного дизайна. Чтобы в России производилось больше конкурентоспособных вещей, которые нужны каждый день. Просто произвести холодильник - этим уже никого не удивишь. В МГУ разработан квантовый телефон. Это другой принцип связи. Сумасшедшая инновация и совсем близкое будущее… Также скоро будут созданы чипы, которые будут вставляться за ухо. Над этим уже работает Илон Маск. И смартфоны будут выброшены, - поделился Владимир Пирожков. - Сейчас есть принтеры, которые уже позволяют печатать новые формы жизни".