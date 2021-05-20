Нашествие квадроциклов на парки и леса угрожает и природе, и людям

Квадроциклы стали бедой пригородных территорий. Когда-то дорогая техника только для богатых, теперь, благодаря китайским производителям, превратилась в общедоступную.

И вот леса, поля и веси оглашаются рыком квадроциклов, которые беспокоят дачников не только громкими звуками, но и тем, что попросту уничтожают доступные пешеходные маршруты. Они заново перекраивают природные ландшафты под бездорожье там, где люди привыкли гулять. Только в Подмосковье их официально зарегистрировано 10185. Но есть еще квадрициклы и трициклы, которые регистрируются в ГИБДД. Их в области стоит на учете почти 80 тысяч. А есть еще техника, нигде не зарегистрированная, потому что должного контроля, как выяснили корреспонденты "РГ", за ними нет. А действующие экологические законы устанавливают только требования по выбросам.

Квадроцикл можно купить, а можно взять в аренду. С каждым годом услуга аренды становится все доступнее. Тем более, что при аренде никто не проверяет наличие прав на управление этим транспортным средством. Кстати, поясним: для управления квадроциклами требуются права тракториста-машиниста категории "А1". Квадроцикл должен быть зарегистрирован. Но не в ГИБДД, а в региональных службах гостехнадзора. И, кстати, не надо их путать с квадрициклами. Квадрицикл - это четырехколесное мототранспортное средство с максимальной скоростью от 25 км/ч, мощностью двигателя до 20 л.с. и снаряженной массой не более 400 кг (не более 550 кг для грузовых версий).

Квадроцикл - мощнее, быстрее, тяжелее. Правильнее называть их мотовездеходами. Квадрициклы на такое громкое имя не тянут. Но для управления ими и трициклами нужны права подкатегории "В1".

Корреспондент "РГ" испытал все прелести аренды мотовездехода для ездока и окружающих.

Ветки били по лицу. Хорошо хоть очки надел. Шлем мне почему-то не полагался. Хозяин квадроцикла Михаил показал, где газ, где тормоз и включил секундомер.

Лесная тропинка, которая в лесопарке почему-то называлась трассой, была разбита до основания. Да еще дождь прошел. Грязь весело летела на спину, но мне было не до веселья. Вот-вот китайский аппарат завалится и придавит меня. Пару раз застревал, и в ботинках хлюпала вода. Сам виноват - решил испытать на себе все прелести технического вида спорта. Хотя спортом это не назовешь. Гуляющие с проклятиями разбегались, а один рыбак замахнулся на меня удочкой.

Последний раз я катался на квадроцикле еще в доковидную эпоху. На острове Санторини веселый грек после заполнения бумаг строго-настрого предупредил, чтобы я не съезжал с асфальта. А иначе - штраф 1000 евро. Берегут греки свою природу. Зато у нас делай что хочешь.

Специальных правил, которые бы определяли порядок эксплуатации мотовездеходов вне дорог общего пользования, не существует. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Заехал в коттеджный поселок. Везде знаки с перечеркнутыми квадроциклами. Я снизил скорость до 20. А мимо промчался гремящий кортеж на скорости под сто. Я от неожиданности съехал в кювет. Потом я этих ребят встретил на озере. Дымок от мангала, на пледе водочка и нехитрая закуска. Так называемый пит-стоп. Заправились, и - снова на поиски приключений. Боюсь показаться ханжой - смертельно опасных.

Квадроциклы заново перекраивают природные ландшафты под бездорожье там, где люди привыкли гулять

Машины у них были настоящие, японские. Такие не то что зазевавшуюся кошку раздавят - бетонный столб снесут. Между ног 150 лошадей. В организме еще столько же. Зимой эти ребята пересаживаются на снегоходы.

Там и скорость другая, и полет, если наткнешься на пенек. Моя знакомая купила дачу возле станции. Поначалу она жаловалась на товарняки и скорые, от которых дребезжала герань на подоконнике. А потом перестала. Грохот от квадроциклов со снегоходами - это Байконур по сравнению с электричкой "Москва-Петушки".

С каждым годом услуга аренды становится все доступнее. Тем более, что при аренде никто не проверяет наличие прав на управление этим транспортным средством. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Я понимаю: живешь один раз. Если папа чиновник и может обеспечить семью, почему не купить такую нужную игрушку? Вот в супермаркет за красной рыбкой и шашлычком прохватить. Не "Бентли" же выводить из гаража? К тому же под "Бентли" надо бабочку. А тут - шортики, веселая улыбка и плевки в сторону бабулек, которые грозят своими палками с завалинок. А ночами юные чада выводят семейное добро и отжигают по полной. Ксеноновый свет делает лес сказочным. Правда, этот же лес превращается в грязное месиво. Корни деревьев ободраны зубастыми колесами. Масляные пятна в лужах. Жми на газ! Девчонка за спиной, если не слетит на повороте, оценит эту прогулку.

Хватит пугалок. Квадроцикл используется в нашей армии. Это уникальное транспортное средство, чтобы провести разведку или высадить десант. Прямо с неба ребята седлают коней - и вперед, вперед. Если что, на тяжелый квадроцикл устанавливается пулемет. Чем не тачанка? А на Севере? Там без квадроцикла просто беда. Как перевезти груз к метеостанции от аэродрома, если снега нет, а кругом камни?

Специальных правил, которые бы определяли порядок эксплуатации мотовездеходов вне дорог общего пользования, не существует

А эти катаются без дела. Тарахтят по ночам. Пьяные, счастливые. Но ведь есть специальные трассы. Вдали от населенных пунктов. Там можно погонять всласть. Показать на что бы можешь. И шлем обязателен.

Мощный квадроцикл легко превращает лесные тропинки в две непроходимые колеи. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Когда у меня будет своя дача и "Бентли" в гараже, я буду ездить на квадроцикле тихо-тихо. Оберегать покой своих соседей. А своему засранцу строго-настрого запрещу вход в гараж.

Начался сезон квадроциклов. С этим ничего не поделаешь. Можно я вас попрошу? Потише. Люди спят. А вы зажигаете. Спасибо за понимание.

Популярность квадроциклов без какого-либо контроля приводит и к трагическим случаям. В минувшие выходные два человека разбились, пытаясь с ветерком прокатиться по ухабам на пустыре в Мытищах. Квадроцикл влетел в яму, перевернулся и всем своим весом упал на пассажиров. Один из них погиб, другой доставлен в Долгопрудненскую больницу с черепно-мозговой травмой.

Прошлой осенью в Раменском округе области погиб 10-летний ребенок. За руль квадроцикла его пустили родители, не обратив никакого внимания на то, что на парне нет никаких средств защиты. История та же - машина перевернулась на ухабе и придавила ребенка. Мальчик умер на месте.

А незадолго до этого аналогичное ДТП произошло в Шатуре. Мужчина решил покатать сына-подростка и двух его друзей. Перевернулись. Водитель погиб, переломанные дети попали в больницу.

"К сожалению, аварии с квадроциклами редко обходятся без пострадавших. Если водителя с пассажирами выбрасывает на приличной скорости на обочину, то все оказываются под тяжеленной машиной. Травмы и в том и в другом случае могут быть очень серьезными", - говорит профессор кафедры травматологии и ортопедии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Игорь Дорожко.

"Специальных правил, которые определяли бы порядок эксплуатации квадроциклов вне дорог общего пользования, нет. Существующие государственные стандарты говорят лишь о том, что квадроцикл должен быть зарегистрирован и иметь свидетельство о прохождении технического осмотра", - рассказывает "РГ" зампред правительства, министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин. А тот, кто сидит за рулем этого транспортного средства, должен иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией Al. Нарушителей без регистрации или прав выявляют и штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей. В прошлом году, например, в Подмосковье оштрафовали 450 человек. Но чаще всего это происходит, когда квадроциклист, нарушая все правила, заезжает туда, куда въезд запрещен: на особо охраняемую территорию или в лес. А на всех просто катающихся по поселку или пустырям инспекторов гостехнадзора не хватает.

Ситуацию можно было бы улучшить, если бы существовали обязательные для пунктов проката квадроциклов требования, запрещающие предоставлять услуги тем, кто не имеет допуска к управлению именно таким транспортом", - считает Разин. Сейчас арендовать мини-вездеход может любой совершеннолетний гражданин с правами. А в некоторых пунктах проката и прав не спрашивают.

Если бездорожье далеко, его можно устроить рядом с дачным поселком. Фото: Сергей Михеев/РГ

Контроль за всем, что двигается по дорогам, обеспечивает ГИБДД. Причем дорогой считается даже колея, проложенная трактором в поле. Кто-нибудь видел на ней сотрудника дорожно-патрульной службы? Правильно, их и на обычные асфальтовые дороги не хватает. Хотя аварии и в этих колеях приходится оформлять именно ГИБДД. Даже если столкнулись тракторы. А что? То же механическое транспортное средство. На самом деле доходит до анекдотов. В Сочи ГИБДД вызвали на аварию с водными мотоциклами. Это тоже транспортное средство, только под понятие "дорожно-транспортное происшествие" не подходило отсутствие дорог в месте столкновения.

Если зимой с некоторой периодичностью гостехнадзор проводит рейды по снегоходам, то ни весной, ни летом, ни осенью рейдов по квадроциклам не проводится. Хотя даже если бы они проводились, толку от них было бы мало.

Как пояснил корреспонденту "РГ" ведущий эксперт Гостехнадзора Москвы Александр Севостьянов, полномочий у сотрудников этой организации по отношению к физлицам нет. Если сотрудник ГИБДД, выяснив, что у водителя квадроцикла нет прав, может задержать его транспортное средство, то сотрудник гостехнадзора таких полномочий не имеет. Максимум, что он может, - выписать штраф. За незарегистрированный квадроцикл - тоже штраф. А что касается порчи дерна, то это вообще к органам Росприроднадзора.

По сути, единственный запрет для эксплуатации квадроциклов - это зоны, закрытые для перемещения транспорта. Например, заповедники, водоохранные зоны. По всем остальным просторам и весям на этой техники можно передвигаться каких-либо ограничений. И никакой разницы нет - болото это в труднодоступной зоне, лесопарк или ближайшие окрестности дач и деревень. С точки зрения экологии органы гостехнадзора проверяют только выхлоп квадроциклов на техосмотре. А то, что эта техника, которой управляют не очень умные люди, творит на природе, сейчас никого не касается. Похоже, минсельхозу пора пересмотреть полномочия органов гостехнадзора, а заодно разработать правила для мотовездеходов.