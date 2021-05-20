Названы виды рака с самым поздним выявлением

Более 50% случаев рака в России выявляется на ранних, первой и второй, стадиях. Об этом говорится в презентации к докладу министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на Московском онкологическом форуме.

На долю рака, выявляемого на третьей и четвертой стадиях, приходится более 37% случаев. Выделяются три вида онкологии, которые пока чаще всего определяются на поздних этапах.

Например, до 83% случаев злокачественных новообразований глотки определяется на третьей и четвертой стадиях. По раку печени показатель составляет порядка 80%, по раку поджелудочной железы - 76%.