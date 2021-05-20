Исследование: безопасных для здоровья доз алкоголя не существует

Британские специалисты провели обширное исследование, использовав базу данных 25 000 человек, пытаясь установить причины заболеваний мозга.

Авторы работы классифицировали данные по возрасту, полу, образованию, размеру мозга, сравнивая состояние здоровья пациентов по результатам МРТ, посещений врачей, тестов на память, смекалку и развитие умственных способностей.

В результате пришли к выводу: чем выше был объем потребления алкоголя, тем более низкая плотность серого вещества мозга отмечалась.

Ученые провели более предметное исследование на алкоголь и установили, что его регулярный прием может уменьшить объем серого вещества на 0,8 процента. Не зависимо от индивидуальных биологических и социальных характеристик человека.

Таким образом, заключают они, не существует никакого безопасного количества алкоголя для мозга. Даже при самом умеренном уровне возлиянии отмечено отрицательное воздействие почти на все части мозга человека. И чем больше употребляется алкоголя, тем меньшим в итоге становится объем мозга.