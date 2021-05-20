Обама рассказал о фотографиях НЛО в секретных архивах США

В секретных архивах США хранятся фотографии НЛО, траекторию движения которых ученым так и не удалось понять и объяснить. Об этом заявил бывший хозяин Белого дома Барак Обама в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".

"Но тут я хочу серьезно сказать: у нас есть записи и кадры с объектами в небе, и мы не можем объяснить, что это, как они двигаются, их траекторию", - рассказал Обама.

По словам экс-президента США, едва заняв этот пост, он поинтересовался, есть ли в США секретная лаборатория с инопланетянами или их кораблями. Специально для этого было проведено небольшое расследование, но в итоге ответ был отрицательным.