Около 10 тысяч коммунальных аварий произошло за отопительный сезон

Около 10 тысяч аварий в системе ЖКХ было зафиксировано за отопительный период. Об этом рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на еженедельном заседании штаба под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Всего за отопительный период было зафиксировано более 9,5 тысячи аварий на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда. В целом отопительный сезон прошел в штатном режиме. Людей быстро информировали о происшествиях и обеспечивали автономными источниками тепла, сообщает пресс-служба Минстроя. Сложных технологических последствий удалось избежать.

Также обсуждался вопрос погашения задолженности потребителей и предприятий ЖКХ. Накопленные долги не позволяют ресурсоснабжающим организациям инвестировать в развитие систем коммунальной инфраструктуры, поэтому Минстрой вместе с регионами рассматривает решения по урегулированию задолженности с формированием графиков погашения.