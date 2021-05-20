Онколог назвал симптомы, требующие незамедлительного обращения к врачу

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков перечислил симптомы, требующие незамедлительного обращения к врачу. По его словам, настороженность должны вызвать резкое и немотивированное похудение, а также слабость или уплотнения в любых частях тела.

"Если есть какие-то общие симптомы заболевания - немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу", - цитирует Хатькова РИА Новости.

Ранее онколог Григорий Кобяков предупредил, что налет на языке, изменение размеров или кровоточивость родинок, а также затрудненное мочеиспускание у мужчин может свидетельствовать о развитии рака.