Опрос: 72% россиян хотят ежегодно получать новые знания и навыки

Осваивать новые навыки каждый год с тем, чтобы не отставать от жизни, хотят 72% россиян. При этом дети чаще отдают предпочтение навыкам для личной эффективности, а взрослые - умениям, связанным с профессией. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола "Новые знания: современные образовательные платформы и актуальные смыслы".

- Что мы видим: 72% россиян заявляют о том, что сегодня необходимо в течение всей жизни проходить ежегодное, то есть постоянное обучение, осваивать новые навыки, чтобы не отставать от жизни, - цитирует Михаила Мамонова РИА Новости.

Среди респондентов 14-17 лет 25% - назвали приоритетом личную эффективность, целеполагание, креативное мышление и так далее, 23% - отметили профориентацию, 21% - школьные предметы.

Взрослые чаще заявляют о желании приобрести дополнительные навыки, связанные с профессией: повысить квалификацию по специальности, получить новую специальность. Они надеются, что дополнительное обучение даст им увеличение дохода, возможность подтянуть свои профессиональные навыки, узнать что-то новое в профессии.

- Для более молодых респондентов в группе 14-17 основное - это ЕГЭ и ОГЭ, на втором месте - расширение кругозора, а на третьем месте - создание условий для эффективного поиска работы. То есть максимально рациональное отношение к дополнительному образовательному процессу, - подчеркивает эксперт.

По его словам, 63% респондентов 14-35 лет заявили, что они слышали о конкурсах, грантах, мероприятиях, которые позволяют развивать навыки и строить карьеру.

- Самый высокий показатель - в группе 25-35. То есть с возрастом вовлеченность в различные образовательные программы усиливается, - заключил он.

Напомним, круглый стол "Новые знания: современные образовательные платформы и актуальные смыслы" был приурочен к старту просветительского марафона "Новые знания". Его участниками стали сенатор РФ, председатель координационного совета Российского общества "Знание" Любовь Глебова, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков.