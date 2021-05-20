Опрос: Более половины россиян высоко оценивают влияние России в мире

Значительное большинство или 65 процентов опрошенных ВЦИОМ россиян отметили высокое влияние России в мире. Они положительно оценивают позиции страны на мировой арене и считают, что страна оказывает большое влияние на планету. Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ, размещенные на сайте центра.

Основой влияния России, по мнению участников опроса, являются - военная мощь (69 процентов), личный авторитет президента России Владимира Путина (49 процентов), спортивные успехи (36 процентов), достижения науки и технологий (32 процента) и культурное наследие (28 процентов). Доля тех, кто скептично оценивает роль России в мире, составила 28 процентов.

Почти половина или 43 процента высказали точку зрения о том, что влияние России в мире выросло. Около четверти или 24 процента, наоборот, утверждают, что мировой авторитет и влияние России снизились. Еще столько же (24 процента) утверждают, что влияние не изменилось.

Отвечая на вопрос о возможности России стать великой державой, 42 процента сказали, что Россия уже является одной из великих держав. 28 процентов верят, что страна станет великой державой в ближайшие 15-20 лет. 23 процента участников опроса не считают Российскую Федерацию великой державой.