Почему не стоит "гуглить" симптомы рака

Значительная часть людей в вопросах онкологии продолжает ориентироваться на советы "доктора интернета". Об этом на пленарном заседании Московского онкологического форума рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По оценкам Мелиты Вуйнович, попытка "гуглить" симптомы рака без обращения к профильным специалистам может привести к нежелательным эффектам. С одной стороны, отмечает представитель ВОЗ, подобная тактика из-за страхов порождает отрицание. Человек подсознательно отметает негативную информацию, как бы говоря: у меня "ничего такого нет".

В то же время излишняя тревожность, констатирует Мелита Вуйнович, провоцирует избыточное медицинское вмешательство. То есть на профильные технологические обследования идут те, кому они не нужны в данный момент.

Ранее на форуме отмечалось, что в Москве есть все условия для своевременной диагностики рака. Все могут получить своевременную помощь, если следят за здоровьем и проходят плановые профилактические осмотры. В то же время до 50 процентов случаев позднего выявления рака связаны не с недоступностью медпомощи, а с поздним обращением к врачам.