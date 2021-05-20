Попова назвала места, где чаще всего заражаются коронавирусом

В России часто люди подхватывают коронавирусную инфекцию, когда едут в общественном транспорте. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью каналу "Россия 1".

"Но заражение в домашних очагах у нас - самое большое количество", - отметила она.

Глава Роспотребнадзора также перечислила, какими новыми штаммами COVID-19 заболевают россияне. В нашей стране уже выявлено чуть более 550 случаев "британского" штамма, десятки случаев - "южноафриканского", больше 10 заболевших "индийским" штаммом коронавируса.