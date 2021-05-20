Попова: Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19

Ситуация в России с распространением COVID-19 остается стабильной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналисту ВГТРК Наиле Аскер-заде.

"Длинные майские праздники позволили нам не допустить роста заболевших, не изменить вот эту стабильность ситуации", - отметила она.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено более 550 случаев "британского" штамма COVID-19 и более 10 штаммов "индийского".

Тем не менее, Попова заверила, что российские вакцины защищают от всех штаммов нового коронавируса.