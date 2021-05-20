Посол России в Израиле готовит эвакуацию россиян из Газы

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что в ближайшие дни удастся провести эвакуацию граждан России и стран СНГ, которые выразят такое желание, из сектора Газа.

Речь идет о примерно 250 россиянах и 200 гражданах стран СНГ. Подготовительные мероприятия уже проводятся.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился эвакуировать из сектора Газа граждан России и стран СНГ, которые выразят такое желание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Между тем, в результате ударов израильских военных по сектору Газа погибли в общей сложности 230 палестинцев, включая 65 детей, сообщает минздрав анклава.