Правительство направит 1,8 млрд руб. на ускоренное строительство больниц

Правительство перераспределит 1,8 миллиарда рублей, чтобы ускорить в отдельных регионах строительство современных клиник, центров и других учреждений здравоохранения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, средства будут направлены на детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, в республиках Коми и Тыва, а также в Забайкальском крае.

Всего в рамках национального проекта "Здравоохранение" для 46 субъектов Российской Федерации на такие цели уже предусмотрено свыше 80 миллиардов рублей в течение трех лет, - напомнил глава кабмина. "Это позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, строительство которых уже начато, и оказать помощь регионам, если им на эти работы не хватает собственных средств", - подчеркнул Мишустин.