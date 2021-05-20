Правкомиссия одобрила 78 инвестпроектов для инфраструктурной поддержки

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила 78 новых инвестиционных проектов для инфраструктурной поддержки.

Теперь регионы смогут направить высвободившиеся за счет реструктуризации бюджетных кредитов средства на строительство инфраструктуры, которая необходима для реализации одобренных проектов в рамках механизма, утвержденного Постановлением № 1704.

Кроме того, регионы смогут списать задолженность по бюджетным средствам в сумме налогов, поступивших в федеральных бюджет от реализации инвестпроектов.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, 26 регионов уже получили разрешение на реализацию 158 проектов на общую сумму инвестиций в размере 610,6 миллиарда рублей. "Сегодня мы рассмотрели еще 78 инвестпроектов, представленных 17 регионами с общим объемом инвестиций в 552,5 миллиарда рублей. Регионами заявлено создание более 23 тысячи рабочих мест, а их затраты на строительство объектов инфраструктуры составят 35,7 миллиарда рублей. Потенциал высвобождаемых средств в целом использован пока только на 20% - порядка 85 миллиардов рублей из 422 миллиардов рублей доступных для регионов", - уточнил министр.

Решетников напомнил, что в правительстве рассматривают поправки к Постановлению № 1704, которые подготовлены в том числе по предложениям регионов. Поправки предполагают расширение сферы реализации проектов. Так, в перечень предлагается добавить транспорт общего пользования, строительство портовой инфраструктуры и обеспечение электроэнергией, газом и паром. Кроме того, в список объектов, которые можно построить за счет высвободившихся средств, хотят внести объекты инфраструктуры индустриальных парков, ОЭЗ, ТОСЭР и ИНТЦ и расширить направления расходования средств на модернизацию инфраструктуры, а также на финансирование государственного участия в рамках ГЧП.