Правкомиссия одобрила 78 инвестпроектов для инфраструктурной поддержки

Теперь регионы смогут направить высвободившиеся за счет реструктуризации бюджетных кредитов средства на строительство инфраструктуры, которая необходима для реализации одобренных проектов в рамках механизма, утвержденного Постановлением № 1704.
Кроме того, регионы смогут списать задолженность по бюджетным средствам в сумме налогов, поступивших в федеральных бюджет от реализации инвестпроектов.
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, 26 регионов уже получили разрешение на реализацию 158 проектов на общую сумму инвестиций в размере 610,6 миллиарда рублей. "Сегодня мы рассмотрели еще 78 инвестпроектов, представленных 17 регионами с общим объемом инвестиций в 552,5 миллиарда рублей. Регионами заявлено создание более 23 тысячи рабочих мест, а их затраты на строительство объектов инфраструктуры составят 35,7 миллиарда рублей. Потенциал высвобождаемых средств в целом использован пока только на 20% - порядка 85 миллиардов рублей из 422 миллиардов рублей доступных для регионов", - уточнил министр.
Решетников напомнил, что в правительстве рассматривают поправки к Постановлению № 1704, которые подготовлены в том числе по предложениям регионов. Поправки предполагают расширение сферы реализации проектов. Так, в перечень предлагается добавить транспорт общего пользования, строительство портовой инфраструктуры и обеспечение электроэнергией, газом и паром. Кроме того, в список объектов, которые можно построить за счет высвободившихся средств, хотят внести объекты инфраструктуры индустриальных парков, ОЭЗ, ТОСЭР и ИНТЦ и расширить направления расходования средств на модернизацию инфраструктуры, а также на финансирование государственного участия в рамках ГЧП.