Президент Исландии поприветствовал Сергея Лаврова по-русски

Завершая визит в Рейкьявик, глава российского МИД Сергей Лавров встретился с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном.

Неожиданно глава республики поприветствовал московского гостя по-русски:

- Это было хорошо! - сказал 52-летний политик.

- Это было замечательно! - подтвердил Сергей Лавров.

- Очень приятно! - продолжал Йоханнессон, демонстрируя прекрасные знания русского, который, как пишут СМИ, он учил в студенческие годы.

Сергей Лавров передал главе Исландии привет от президента России Владимира Путина.