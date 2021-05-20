Президент Исландии поприветствовал Сергея Лаврова по-русски

Завершая визит в Рейкьявик, глава российского МИД Сергей Лавров встретился с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном.
Неожиданно глава республики поприветствовал московского гостя по-русски:
- Это было хорошо! - сказал 52-летний политик.
- Это было замечательно! - подтвердил Сергей Лавров.
- Очень приятно! - продолжал Йоханнессон, демонстрируя прекрасные знания русского, который, как пишут СМИ, он учил в студенческие годы.
Сергей Лавров передал главе Исландии привет от президента России Владимира Путина.