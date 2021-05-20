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20.05.2021 10:27
Рубрика: Экономика

Производители и продавцы продовольствия увеличили прибыль во время пандемии

Текст: Алексей Любовецкий
Производители и продавцы продовольствия, несмотря на кризис 2020 года, не только не понесли убытков, но и смогли увеличить прибыль. Об этом говорится в исследовании Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова.

Так, доходы от реализации в целом по отрасли выросли на 11% по сравнению с 2019 годом, а прибыль от продаж увеличилась на 20%. По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ Ольги Лебединской, рентабельность активов производителей продуктов питания практически в два раза превысила среднероссийское значение.

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Крупнейшим по динамике выручки производителям продовольствия удалось увеличить доходы на 32% или на 145 миллиардов рублей до 596 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании выросла на 69% или на 11 миллиардов рублей до 27 миллиардов рублей. Средняя рентабельность продаж увеличилась на 1,5%.

Одни из лучших результатов в отрасли показали производители сахара - по данным Spark-Interfax, совокупная выручка 124 предприятий увеличилась на 8%, чистая прибыль почти удвоилась, а рентабельность продаж с отрицательной (-30,2%) выросла до 15%. Не менее впечатляющая динамика наблюдается и в масличном секторе - совокупная выручка 24 компаний выросла на 29%, а чистая прибыль - на 196%. На показателях выручки производителей сахара и масла сказался рост экспортных поставок - растительного масла на 18%, сахара на 76,1%.

В 2020 году рентабельность активов торговли превысила среднероссийский показатель почти в два раза. Доходы от реализации в целом по отрасли выросли на 41% по сравнению с 2019 годом, а прибыль от продаж увеличилась почти в полтора раза. В связи с этим некоторые компании из убыточных стали прибыльными.

По мнению экспертов РЭУ, эта статистика доказывает, что рост цен на продукты питания связан не только с влиянием мирового рынка, но и высокой маржинальностью на некоторых рынках продовольствия.

Экономика Товары и цены Экономика Бизнес Крупные компании Цены на продукты

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