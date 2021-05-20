Путевки в детские лагеря с кешбэком начнут продавать 25 мая

Программа детского кешбэка стартует в ночь на 25 мая, и с этого момента можно будет приобретать путевки в детские лагеря с компенсацией 50% их стоимости. Об этом рассказала замглавы Ростуризма Елена Лысенкова на Всероссийском семинаре - совещании по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей, организованном минпросвещения.

"В 00.01 по московскому времени будет запущена реализация программы, и все путевки, приобретенные после этого времени с учетом разницы во времени в разных регионах страны, будут доступны для зачисления кешбэка", - сказала Лысенкова.

Программа будет охватывать все летние каникулы. Вернуться из поездки ребенок должен будет до 15 сентября, уточнила Лысенкова. Такой срок выбран с учетом запаса по времени на дорогу из мест отдыха детей в различные регионы. Список участвующих в программе лагерей появится на специальной вкладке сайта мирпутешествий.рф к 25 мая. Полная информация о программе детского летнего отдыха и условиях кешбэка должна быть размещена во всех регионах на специальных сайтах в течение недели, заметила зампред Госдумы Ирина Яровая. Такие сайты созданы, очень важно, чтобы все семьи смогли там найти всю нужную информацию, в том числе о возврате средств.

Программа направлена на повышение доступности детского отдыха для родителей, которые не имеют никаких льгот и приобретают путевки в детские лагеря на коммерческой основе, отметила Лысенкова. Но воспользоваться кешбэком, по условиям программы, могут и те семьи, которые используют для частичной оплаты путевки сертификаты на льготу за детский отдых, а часть оплачивают самостоятельно. "Семья в этом случае получит возврат на ту сумму, которую самостоятельно оплатит со своей карты "Мир", - подчеркнула Лысенкова. Если по каким-либо причинам родители будут вынуждены отказаться от поездки и путевку придется вернуть, возврат кешбэка также будет происходить автоматически, никаких дополнительных заявлений писать не придется, добавила она.

Один из волнующих всех вопросов - цены на путевки. Программа детского кешбэка будет способствовать повышению спроса на путевки, признают в Ростуризме. Ведомство проконтролирует ситуацию с недобросовестными участниками рынка, которые могут начать намеренно завышать стоимость путевок. "Все цены лагерей на летние смены уже обнародованы. Путевки с кешбэком и без него обязательно должны продаваться по одинаковой цене", - заявила Лысенкова.

Для мониторинга цен на путевки в детские оздоровительные лагеря во время реализации программы Ирина Яровая предложила задействовать ресурс Федеральной антимонопольной службы (ФАС), "чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию в связи с теми льготами, которые дает государство, не завышалась искусственно". По итогам совещания в ФАС направят обращение.

Список лагерей, участвующих в детском кешбэке, опубликуют на сайте "мирпутешествий.рф"

По программе детского кешбэка в лагерях, как предполагается, отдохнут более 300 тысяч детей. Кроме того, в летней оздоровительной кампании примут участие дети, которые поедут в лагеря по льготным путевкам. Но при всей масшабности кампаниии значительную часть детей она не затронет. Для оставшихся дома детей регионам стоит сформировать программы летнего досуга, полагает Яровая, и сделать это в течение недели. К их реализации можно привлечь волонтеров из числа студентов и пенсионеров.

Детские лагеря в целом готовы принять детей. По данным Роспотребнадзора, работать они будут в двух режимах - с выходом персонала за пределы лагеря и без этого, то есть с проживанием персонала всю смену на территории лагеря. Это нужно для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Готовится к летнему отдыху детей и транспортная отрасль. В аэропортах для детских групп выделят стойки регистрации и персонал. Особое внимание нужно уделить автотранспортным перевозкам с точки зрения их безопасности, отметила Ирина Яровая.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Алексей Дуэль

Тем временем

Средняя стоимость авиабилетов на летние месяцы 2021 года заметно снизилась по сравнению с уровнями 2019 и 2020 годов, сообщили агрегаторы. Средняя стоимость авиабилетов по России, приобретенных до 20 мая 2021 года, с вылетом в период с 15 мая по 30 июня 2021 года снизилась в среднем на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказала "РГ" руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Заметнее всего упала средняя стоимость перелета из Москвы в Курган (-52%), Нальчик (-51%), Саратов (-41%), Ижевск (-37%), Оренбург (-37%), Воронеж (-33%), Архангельск (-30%). Перелет в Сочи также подешевел, хотя и не так заметно, всего на 3,5% до 5,9 тыс. рублей с 6,1 тыс.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелет туда-обратно по России на летние месяцы по сравнению с 2020 годом сократился более чем на 20%. Заметнее всего подешевели перелеты Мурманск - Краснодар, Санкт-Петербург - Горно-Алтайск, Москва - Горно-Алтайск, Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Новосибирск.

Также снизилась стоимость перелетов и на некоторых курортных направлениях. Например, перелет по маршруту Мурманск - Геленджик подешевел на 29%, Томск - Анапа - на 27%, Екатеринбург - Геленджик - на 24%, Омск - Анапа - на 21%, Мурманск - Анапа - на 20%.