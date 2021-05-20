Путин назвал причину сдерживания России

Чем сильнее и самостоятельнее становилась Россия, тем больше было попыток ее ослабить и извратить ценности, которые объединяют общество. Действия русофобов и нечистоплотных политиков, пытающихся протолкнуть идеи пересмотра Второй мировой войны, не останутся без достойного ответа. Об этом заявил президент, выступая на заседании оргкомитета "Победа".

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, - подчеркнул Владимир Путин. - Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы".

"Причины понятны, и попытки сдержать развитие нашей страны независимо от того, как она называлась в прежние времена - Российская империей, Советским Союзом - предпринимались в разные времена, исторические эпохи, при разном политическом строе - одни и те же подходы и принципы, - заметил президент. - А принцип один, вернее причина одна сдерживания России - чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас изолгать и извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан".

"Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников", - сказал президент. "Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем", - подчеркнул он.Нужно обеспечить преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через века сберегли правду о войне, святое благодарное отношение к ее героям - к своим предкам.