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20.05.2021 14:48
Рубрика: Власть

Путин назвал причину сдерживания России

Текст: Кира Латухина
Чем сильнее и самостоятельнее становилась Россия, тем больше было попыток ее ослабить и извратить ценности, которые объединяют общество. Действия русофобов и нечистоплотных политиков, пытающихся протолкнуть идеи пересмотра Второй мировой войны, не останутся без достойного ответа. Об этом заявил президент, выступая на заседании оргкомитета "Победа".
Фото: RT Фото: RT
Фото: RT

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, - подчеркнул Владимир Путин. - Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы".

Путин: Нужно делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны

"Причины понятны, и попытки сдержать развитие нашей страны независимо от того, как она называлась в прежние времена - Российская империей, Советским Союзом - предпринимались в разные времена, исторические эпохи, при разном политическом строе - одни и те же подходы и принципы, - заметил президент. - А принцип один, вернее причина одна сдерживания России - чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас изолгать и извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан".

"Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников", - сказал президент. "Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем", - подчеркнул он.Нужно обеспечить преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через века сберегли правду о войне, святое благодарное отношение к ее героям - к своим предкам.

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