Путин объявил эвакуацию граждан России и СНГ из сектора Газа

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации из сектора Газа граждан России и стран СНГ. Эвакуация будет производиться по желанию.

"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", - говорится в документе.

Владимир Путин поручил МИДу, СВР и МЧС определить сроки и формат эвакуации с учетом развития обстановки в секторе Газа. Эвакуируемые будут доставлены в Москву силами МЧС.