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20.05.2021 15:05
Рубрика: Власть

Путин осудил "промывание мозгов" молодежи

Текст: Кира Латухина

Вирус беспамятства поражает молодежь за рубежом, виной этому агрессивная русофобская пропаганда и распространение лжи о Второй мировой войне. Но есть такие случаи и в России, и нельзя допустить, чтобы они распространялись. Об этом заявил президент на заседании оргкомитета "Победа".

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"Долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, распространения откровенной лжи в странах, где это происходит, не могли произойти бесследно. И вирус беспамятства поражает и делает своими жертвами молодых людей", - констатировал Владимир Путин.

"К сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов", - возмутился президент. "Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась", - предостерег он.

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