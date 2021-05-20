Путин поручил дипломатам защищать советские мемориалы за рубежом

Свыше 12 тыс. захоронений советских воинов находится на территории 56 стран, в них покоятся более 4 млн 150 тыс. воинов, и нужно защитить их память - причем действовать принципиально и жестко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

"Нам нужна системная и кропотливая работа, и здесь многое зависит от российских дипмиссий за рубежом", - подчеркнул Владимир Путин. "Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально, жестко, последовательно, опираясь на силу международного права", - указал он.

Также активно следует поддержать и общественные инициативы по сбережению исторической памяти, в том числе зарубежных соратников поисковых движений России и международных координаторов "Бессмертного полка".

В пример президент привел работу посольств в Сербии, Австрии, Бельгии, Ирландии, Испании, Узбекистане, Турции, Болгарии и ряде других стран.