Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России

Реагируя на реплику участницы встречи, Владимир Путин констатировал, что во все времена происходило одно и тоже: как только Россия становилась сильнее, находились поводы для попыток ограничить ее развитие. "Как сказал один из российских императоров - нашей огромности боятся все", - процитировал президент.
И даже когда после распада СССР треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия осталось слишком большой, продолжил он.
Российский лидер напомнил, что территория РФ остается самой большой в мире, хотя по численности населения мы уступаем ряду стран. "Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона как Сибирь, - отметил Путин. - Только одной стране".
Глава государства назвал такие речи странными.
"Все нас хотят укусить или чего-то от нас откусить, - продолжил он. - Но они должны знать - те, кто собирается это сделать: мы зубы выбьем всем. Так, чтобы они не могли кусаться".
И залог этого - развитие российских вооруженных сил, подчеркнул президент.
Попытки сдерживания РФ будут продолжены, уверен Владимир Путин. "Потому что многим нашим оппонентам такая страна как Россия просто не нужна, - объяснил он. - Но она нужна нам с вами. Нужна нашим людям, гражданам РФ. И мы будем делать все, чтобы не только сохранить ее, но и упрочить, усилить".
Глава государства добавил, что для того, чтобы добиться этой стратегической цели, необходимо делать все, чтобы сохранить память о прошлом, о тех, кто отстоял нашу Родину.