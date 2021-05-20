Чиновница Минпромторга арестована на 2 месяца

Заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева два месяца пробудет под стражей по делу о мошенничестве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.

"Суд избрал в отношении Покидышевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", - уточнила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее также на два месяца была арестована экс-директор этого департамента Ольга Колотилова, которая сейчас занимает должность помощника губернатора Новгородской области.

Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".