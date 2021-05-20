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20.05.2021 21:50
Рубрика: Культура

"Солярис" снова здесь

Фестиваль польского кино "Висла" увидят в 26 городах
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
В Москве стартовал 14-й Фестиваль польских фильмов "Висла". Более семидесяти лент из Польши смогут увидеть зрители в 26 городах России.
Впервые "Висла" открылась мультипликационным фильмом - дебютом мастера Мариуша Вильчинского. Фото: festiwalwisla.pl Впервые "Висла" открылась мультипликационным фильмом - дебютом мастера Мариуша Вильчинского. Фото: festiwalwisla.pl
Впервые "Висла" открылась мультипликационным фильмом - дебютом мастера Мариуша Вильчинского. Фото: festiwalwisla.pl

В этом году "Висла" вернулась к истокам: открытие, как в первые годы существования фестиваля, прошло в "Художественном", в Москве. В стенах только что открывшегося после масштабной реставрации старейшего кинотеатра России показали мультипликационный фильм Мариуша Вильчинского "Убей это и покинь город".

Фото: Пресс-служба фестиваля "Встречи в России"
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Этот полнометражный дебют первого польского аниматора, награжденный на многих международных кинофестивалях, возрождает детство со всем его багажом, возвращает умерших родителей и его родной город Лодзь. Ретроспектива произведений выдающегося польского мультипликатора и его учеников продолжится 21-го и 24-го мая в кинотеатре "Пять Звезд" на Павелецкой.

Также помимо конкурсной программы, судить которую будет жюри под руководством генерального директора Москино Натальи Мокрицкой, зрителей ждет обширная документальная программа.

В связи с тем, что в текущем году исполняется 100 лет со дня рождения Станислава Лема и 2021-й был объявлен в Польше его Годом, на фестивале будут показаны фильмы, снятые по мотивам его произведений, в том числе "Автор Солярис" Бориса Ланкоша и "Больница преображения" Эдварда Жебровского.

Любителей документальных фильмов ждут секции "Взгляд на мир" и "Взгляд на женщину". "Cтена теней" Елизы Кубарской рассказывает об экспедиции альпинистов из Польши и России на вершину горы Кумбакарна в непальских Гималаях, а "Кит из Лорино" Мацея Цуске - о непростых отношениях человека и природы на Чукотском полуострове. В секцию "Взгляд на женщину" вошел фильм "Акушерка" Марии Стахурской о Станиславе Лещинской, акушерке в фашистском концлагере Аушвиц. Звездные гости из Польши и даже директор фестиваля "Висла" Малгожата Шляговска-Скульска, несмотря на улучшение эпидемической обстановки, не смогли приехать в Россию из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений. Малгожате пришлось впервые открывать церемонию по видеосвязи. Тем не менее она не скрывала радости от того, что его проведению не помешала ни пандемия, ни ухудшение политического климата.

Фото: youtube.com
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"Я очень рада, - сказала она накануне корреспонденту "РГ", - что политические отношения между нашими странами не влияют на наш фестиваль, на его организацию. "Вислу" финансируют и польская, и российская стороны, я благодарна всем тем, кто нас поддерживает. Нас слишком многое объединяет, и прежде всего - культура. Россияне открыты для восприятия польского кино. Кстати, мы организуем не только показы лучших польских фильмов в России, но и фестиваль российского кино "Спутник над Польшей". Вот-вот начнутся показы в десяти польских городах, где мы не могли их организовать раньше из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. А после Москвы мы поедем по городам России".

В Москве польское кино можно будет бесплатно смотреть до 30 мая в кинотеатрах Москино Космос, Москино Березка и "Пять Звезд" на Павелецкой. А затем "Висла" отправится по другим российским городам, в том числе в Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Петрозаводск, Калининград, Сочи, Нижний Новгород.

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