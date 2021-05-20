Финалист "Голоса" Тимофей Копылов представил в "16 тоннах" дебютный альбом

Удивительно и обидно, что после девяти сезонов "Голоса" только малая часть конкурсантов осталась востребованной. Хотя и учились они у звезд, и помогали им лучшие аранжировщики страны, да и репетиции с оркестром Сергея Жилина "Фонограф" - отличный опыт для будущей карьеры любого новичка. Но кто из "Голоса" и поныне на слуху?! Увы, единицы... Наверно, поэтому многие и задавались вопросом: "Почему?!"

Давайте посчитаем вместе: четверо наставников каждый год набирали в свою команду по 12 исполнителей. А со второго по шестой сезон - по 14! Итого: 118 человек. Кто из них завидно популярен и по сей день?! Сергей Волчков, дважды собиравший Кремль, почитаемая джазменами Мариам Мерабова, кудесница электроники и неофолка Варвара Визбор, электронный диджей Андрей Звонкий да Тина Кузнецова с ее электронно-этническим дуэтом Zventa Sventana. Отчего ж так мало?! То ли плохо учили наставники, то ли не успели научить?! Ведь после того, как на Первом канале выключались камеры, лишь Александр Градский продолжал возиться со своими учениками. В его театре "Градский Холл" поныне работают Дина Гарипова, Мариам Мерабова, Андрей Лефлера, Александра Воробьева. Поют у мэтра в музыкальных шоу: Queen, "The Beatles навсегда", ABBA, "Майкл Джексон", рок-опере "Орфей". А остальные наставники только изредка приглашают в свои гала-концерты кого-то из учеников...

118 исполнителей пели в девяти сезонах "Голоса". Кто из них потом выбился в звезды?

Но, может, дело и в том, что кого-то выучить и вывести на большую сцену за несколько месяцев просто не реально?! И в нынешнем формате популярный телевизионный инкубатор талантов - скорее повод для создания эффектной трансляции, а не кропотливых и разноплановых уроков мастерства?

Поэтому стоило бы продолжать "Голос" хотя бы полгода? Но тогда придется придумывать новые сценарные и режиссерские ходы, чтобы зрители не устали от проекта, а высокие рейтинги сохранились... Как же быть?!

Колоритный бородач, учитель немецкого языка из Владимира Тимофей Копылов тоже был среди кумиров телезрителей. Мало у кого в "Голосе"-6 был столь обширный репертуар: Он распелся в народной "Шукарии", отчаянно погрустил в "Кукушке" Виктора Цоя, поголосил в "Звоне" Андрея Сапунова. А потом то хрипел Highway to Hell резвых металлистов AC/ DC, то задумчиво выводил невеселую мелодию "Вечерней застольной" Александра Розенбаума - уже в финале. Две последние спел уже близко к оригиналу. Может, и зря: все-таки "Голос" - не караоке... Занял в итоге только второе место в финале... Расстроилсся. Зато, вернувшись домой, с еще большим азартом взялся за свой "Рекорд Оркестр". У группы уже был бойкий ,шутейный хит - "Лада седан". А еще - много "балканщины" и песен в духе "Ленинграда". Но после "Голоса" Копылов уже, не захотел быть как кто-то еще. И выпустил очень неожиданный и сильный альбом - "Мир самых добрых людей" - в лучших традициях русского рока и фолк-рока.

Презентация его состоялась в культовом московском клубе "16 тонн". Зрители шли охотно: в новом диске уже нет лезгинок, балканской манерной страсти, разгульной "шнуровщины"... Зато вволю народных интонаций, былинной удали, бытописаний и доверительной манеры пения-наговора в традициях Бориса Гребенщикова... Может, "Рекорд Оркестр" - это и есть новая инкарнация "Аквариума", только появившегося уже в глубинке?! Там, где больше дела не до вселенской грусти и спасения человечества от мещанства и косности, а до новых маленьких трагедий повседневности?! Ведь этот новый диск - как разговор со случайно встреченным жителем маленького городка. И вот, чтоб показаться интерсным и приветливым, он просто рассказывает вам свои истории, от которых оторопь берет,! И порой, чтобы не сойти с ума от отчаяния или тоски, приходится иногда бесстрашно смеяться...

Да, в этом диске многое от "Аквариума" и рока 90-х: интонации БГ в песне "Деньги", ирландские танцевальные мотивы в "Лесе", а еще - экскурсы в мифологию, масса серьезнейших тем, сложенных в песни, трагический пафос которых вначале смущает, но потом кажется уже абсолютно оправданным. Титульный хит "Мир самых добрых людей" при этом написан от имени пули, убившей человека, которого ждали великие дела. Из 80-90 х в альбоме и Настя Полева, спевшая с Копыловым балладу "Больше не будет горя и слез", - снова гребенщиковские напевы-мелодекламации и контраст между позитивным ободряющим текстом и тревожным исполнением... При этом финальная песня "Будда" - уже в ориентальных этнических декорациях. Состав музыкантов, кстати, тоже очень "контрастен" и влекущ: помимо гитар и ударных, это еще и скрипка, баян, а на премеру в "16 тонн" приехал и исполнитель на ситаре Иван Муралов. Редкостный для русского рока инструмент, дающий музыке самобытные аранжировочные возможности, и столь любимый, например, Джорджем Харрисоном из The Beatles...

Так что даже хорошо, что Тимофей Копылов не выиграл в сезоне - на радостях от успеха и необходимости следовать поэтому ожиданиям поклонников, он вряд ли бы записал столь неожиданный, щедрый на идеи и контрапункты, неформатный альбом. Чем, кстати, показал пример и коллегам по "Голосу".