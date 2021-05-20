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20.05.2021 14:14
Рубрика: Общество

Где можно встретить ужей и как вести себя при такой встрече

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 10 природных парках столицы специалисты Мосприроды заметили змей. После весенней линьки у ужей начинается брачный период, а в это время хладнокровные становятся агрессивными. Где можно встретить ужей и как вести себя, "РГ" рассказали специалисты Мосприроды.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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В этом году встретить ужа можно в Битцевском лесу, заказниках "Тропаревский", "Теплый Стан", "Долина реки Сходни в Куркино", природном комплексе N22 "Митинский лесопарк", природно-исторических парках "Измайлово", "Москворецкий", "Серебряный Бор", "Кусково", "Косинский". В последние годы ужей также фиксировали на Долгих прудах, в заказниках "Алтуфьевский", "Северный", "Лианозовский", в Строгинской пойме, природно-исторических парках "Царицыно" и "Тушинский". Также в Москве обитает обыкновенная гадюка, но к людям она не выходит.

Специалисты напомнили, что после спаривания самки ищут влажные теплые места для откладывания яиц. Для этого подходят кучи перегноя, опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы. Яйца у ужей кожистые, одна самка может отложить от нескольких до 100 штук, из которых через пять недель вылупятся ужата. Высиживанием ужи не занимаются. Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка занесены в столичную Красную книгу и имеют вторую и первую категории редкости соответственно.

Помимо лестных массивов встретить ужа можно и рядом с водоемами. Питаются эти змеи лягушками, мышами.

Для того, чтобы отличить уж перед вами или гадюка, нужно посмотреть на голову змеи: у ужа по бокам головы могут быть характерные ярко желтые пятна, длина тела может достигать 1,5 м, зрачок глаз всегда округлый. А укус этих змей не ядовитый.

В отличие от ужей укус гадюки ядовит, но не смертелен, конечно, если нет сильной аллергической реакции. Длина тела гадюки около 70 см, тело короткое, плотное. Вдоль спины может быть зигзагообразный рисунок из темных ромбов - "каинова печать". Голова ближе к треугольной форме и менее плавно переходит в туловище.

Чтобы не пострадать от броска змеи, не нужно к ней приближаться, делать резких движений и, конечно, не нужно брать ее на руки. Постарайтесь не пугать змею, тогда она, скорей всего, уползет. Если змея все же укусила, нужно принять антигистаминное средство. При укусе гадюки наложите давящую повязку, но не жгут, пейте много воды и обратитесь ко врачу.

Кстати, если обнаружили змею во дворе или в помещении, позвоните на общегородскую "горячую линию" - (495)777-77-77.

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