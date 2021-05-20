Ипотека в Москве продолжает бить рекорды

Москвичи с каждым месяцем берут все больше ипотечных кредитов - в апреле столичное управление Росреестра зарегистрировало их почти 13 тысяч. Отставание от прошлогоднего декабря составило всего 69 договоров, а ведь тогда был поставлен рекорд за все время учета ипотечного кредитования в городе. В чем причина столь бурного роста?

Эксперты говорят, что основным фактором остается льготная ипотека - горожане спешат купить квартиру со ставкой по кредиту в районе 6%. Этот ажиотаж только подогревают банки и застройщики - они запускают совместные программы, где предлагают совсем уж удивительные ставки - порой около 3%. А купить квартиру, как и подать заявку на кредит, можно не выходя из дома - на сайте или в мобильном приложении. И покупатели, несмотря на выросшие за последний год цены на жилье, продолжают инвестировать в квадратные метры. "Как и в прошлом году мы наблюдаем поступательный рост количества сделок в преддверии окончания льготной ипотеки. Начиная с февраля их число от месяца к месяцу растет в среднем на 19%", - говорит глава Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Завершиться программа льготной ипотеки должна, напомним, 1 июля. Однако в правительстве не стихают разговоры о ее продлении в той или иной форме. В прошлом году программу также планировалось завершить 1 ноября, однако ее продлили и это только подстегнуло интерес, достигший пика в декабре.

В этом году, впрочем, высокий спрос на ипотеку отмечают не только в апреле - всего за четыре месяца москвичи оформили почти 40 тысяч займов на жилье. Это на 44% больше, чем в январе-апреле 2020 года и на 36% больше, чем в 2019-м.

С одной из главных своих задач - поддержкой строительной отрасли - льготная ипотека справляется. Объем ввода недвижимости в Москве в марте превысил показатели 2020 года на 6,5%. А всего за первый квартал в столице сдали более 1,1 миллиона "квадратов" - это 6,4% от общероссийского показателя и второй результат в стране. Больше - только в Московской области, где спрос во многом тоже формируют москвичи.

"С начала действия госпрограммы льготного ипотечного кредитования Москва занимает первое место по сумме выданных кредитов", - говорит заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По стоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тысячи кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей или 28% от общего объема выданных в России льготных кредитов".

Риелторы прогнозируют, что ажиотаж на рынке новостроек и ипотеки будет только нарастать вплоть до июля, когда должна завершиться программа льготной ипотеки. Без нее ставки по кредитам поползут вниз, а потому покупатели хотят компенсировать выросшие цены на жилье хотя бы низкими процентами. "Скорее всего, мы еще увидим новые рекордные значения числа сделок в мае и июне", - прогнозирует управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.