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20.05.2021 12:22
Рубрика: Происшествия

Лжеюристы вымогали деньги у пенсионеров, не оказывая никаких услуг

Текст: Михаил Фалалеев

Аферисты создали мошенническую схему, позволяющую несколько раз обворовывать пожилых людей.

Мошенники в Подмосковье украли у пенсионеров 1,5 миллиона рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники обещали оказать помощь пенсионерам в получении компенсации за некачественно оказанные им ранее услуги другими организациями. Они звонили этим людям и представлялись работниками юридических фирм. Но для того, чтобы получить помощь, якобы требовалось оплатить комиссию, налоговый сбор или страховку. Пенсионеры доверчиво переводили на указанные счета деньги, не получая никаких услуг.

Так, 83-летняя москвичка, ветеран труда и заслуженный учитель, трижды произвела оплату налога на якобы причитающуюся ей компенсационную выплату с помощью экспресс-перевода. В итоге пожилая женщина лишилась 280 тысяч рублей.

Мошенников вычислили сотрудники МУРа совместно с представителями компании Group-IB. При участии Росгвардии задержаны шестеро подозреваемых. Все они под стражу. Возбуждены 16 уголовных дел и проведено 17 обысков.

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