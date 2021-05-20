Мошенники в Подмосковье украли у пенсионеров 1,5 миллиона рублей

В Подмосковье мошенники украли у пенсионеров крупную сумму. Своих жертв они находили прямо на улице среди прохожих.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в селе Павловская Слобода аферистка подошла на улице к 84-летней женщине, представилась якобы сотрудником социальной службы и сказала, что женщине полагается надбавка к пенсии в размере 6 тысяч рублей и предложила сразу же выплатить положенную сумму.

Они зашли в дом к пенсионерке, на кухне мошенница достала две 5-тысячные купюры и попросила сдачу. Хозяйка достала из тайника в одной из комнат свои накопления, отсчитала 4 тысячи рублей и передала их незнакомке. Мошенница сумела отвлечь внимание пожилой женщины и украла все ее сбережения - 1,2 миллиона рублей. Уехала она на автомобиле, в котором ее поджидал сообщник. Таким же способом они обокрали в Сергиевом Посаде еще двоих пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет. Всего они украли у пожилых людей 1,5 миллиона рублей.

Полицейские задержали воров по местам временного проживания. Ими оказались 22-летняя приезжая из ближнего зарубежья и 42-летний уроженец Рязанской области. Задержанные взяты под стражу.