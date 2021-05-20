Московские онлайн-сервисы отметили премией в области инноваций

Три московских онлайн-сервиса получили награды престижной международной премии German Innovation Award. В частности, эксперты высоко оценили онлайн-платформу Московского инновационного кластера i.moscow и благотворительный сервис на портале мэрии mos.ru. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Как и многие современные мегаполисы, Москва делает ставку на технологическое развитие. Одно из направлений работы - создание для горожан и бизнеса удобных онлайн-сервисов, которые экономят время и помогают в повседневных делах. Востребованность этих сервисов - главный результат для нас. А высокие оценки иностранных специалистов еще раз показывают, что московская цифровая экосистема конкурентоспособна на мировом уровне", - считает она.

Цифровая площадка инновационного кластера получила сразу две премии - в основной номинации "ИТ-услуги для бизнеса" и дополнительной "Дизайн-мышление". А благотворительный сервис сайта mos.ru стал победителем в категории "Информационные технологии".

Кроме того, зарубежные эксперты высоко оценили столичный проект, помогающий экономить водопроводную воду. Еще в 2012 году москвичи получили возможность передавать показания счетчиков воды через сервис mos.ru, а с этого года горожане могут видеть статистику своего расхода воды и сравнивать ее со средними значениями по городу. Если показатели падают или растут, то сервис уведомляет об этом.