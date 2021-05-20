Москва системно занимается мотивацией людей к проверке здоровья

В пресс-службе соцкомплекса правительства Москвы прокомментировали выступление заммэра Москвы по вопросам социальной политики:

"Поясним, что отвечая на вопрос ведущего онкологического форума Владимира Познера о способах мотивации людей следить за своим здоровьем, Анастасия Ракова рассказала о том, что Москва уже несколько лет системно занимается этим вопросом, расширяя возможности диспансеризации, максимально упрощая, облегчая для человека систему чек-апов. Подтверждением тому служит проект "Здоровая Москва" (павильоны проверки здоровья в парках города), диагностические комплексы, установленные в центрах госуслуг, рекламная кампания по мотивации к ведению здорового образа жизни.

В случае же, если все эти методы не приведут к изменению сознания граждан и повышению их ответственности за свое здоровье, вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров, то есть когда именно безответственное к собственному здоровью поведение при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжелым последствиям, требующим серьезных, в том числе финансовых ресурсов для его последующего лечения. Никаких планов о введении штрафов заявлено не было" - сообщили в пресс службе Комплекса социального развития.