Музей истории ГУЛАГа открыл информационный центр с базой данных на 6609 захороненных

На месте бывшего расстрельного полигона "Коммунарка", расположенного в Московской области, Музей истории ГУЛАГа открыл информационный центр. В нем представлены данные на 6609 захороненных.

Сначала по инициативе Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти прошли поисковые работы. Они позволили локализовать места массовых захоронений на полигоне. Определена площадь и границы 130 могильных ям. В 2019 году под руководством археолога Михаила Жуковского и заведующего кафедрой археологии исторического факультета МГУ Анатолия Канторовича были проведены исследования. В итоге выявлены ранее неизвестные захоронения. На основе полученных материалов составлена подробная карта 130 котлованов массовых захоронений и определена их общая площадь, составившая 1943 квадратных метров.

- В инфоцентре собрана вся известная нам информация об истории этого места, систематизированы актуальные исследования историков по данной теме, - говорит директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. - В центре также представлен исторический материал об эпохе Большого террора в Москве, сведения о текущих археологических работах, а также проектах, связанных с сохранением памяти о расстрельном полигоне.

Музей истории ГУЛАГа разработал экскурсионную программу для посещения "Коммунарки". Самостоятельное посещение информационного центра возможно по предварительной записи. Все подробности - на сайте музея.