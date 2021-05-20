В Ивановской области пропал полицейский

Ивановские следователи возбудили уголовное дело о пропаже 34-летнего сотрудника отдела МВД "Вичугский" Александра Холкина.

Известно, что полицейский ушел из своей квартиры в городе Вичуга в период с 4 по 9 мая и с тех пор не давал о себе знать. На службу после праздников не явился.

- Безвестность и внезапность исчезновения Холкина А.Н. дает основания полагать, что он стал жертвой преступления, - рассказали в СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Проводятся действия, необходимые для выяснения всех обстоятельств происшествия. Следователи обращаются ко всем, кто располагает информацией пропавшем, позвонить в отдел СКР в Вичуге по телефону 8-49354-2-43-36.