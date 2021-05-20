Прокуратура проведет проверку по факту травмирования ребенка на северо-востоке Москвы

В одном из дворов района Лианозово на детской площадки получил травмы малолетний ребенок. Прокуратура Москвы организовала проверку.

Как сообщает портал прокуратуры, по предварительным данным, инцидент произошел 19 мая 2021 года. В результате обрыва цепи на качелях девочка 2013 года рождения получила телесные повреждения, ей оказывали медпомощь.

Сотрудники Бутырской межрайонной прокуратуры выяснят все подробности случившегося, дадут оценку полноте действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки. По итогам проверки при наличии оснований решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.