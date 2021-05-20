Прокурор попросил 38 лет для фигурантов дела о перестрелке в "Москва-Сити"

Гособвинитель в Пресненском суде попросил назначить Магомеду Исмаилову наказание в виде 19 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а Эльдару Хамидову - на год меньше, т.е. 18 лет и 6 месяцев. Оба являются фигурантами дела о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году. Также прокурор попросил суд назначить каждому штраф по 1 млн рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая. Ожидается что 28 мая подсудимые выступят с последним словом.

Ранее коллегия присяжных заседателей признала двух бывших спортсменов виновными. Присяжные признали Исмаилова виновным в хулиганстве с применением оружия, покушении на убийство двух и более лиц, хищении оружия и незаконном хранении оружия. По этим же статьям УК, кроме хищения оружия, признали виновным и Хамидова. Оба в свое время были известными бойцами клуба спортивных единоборств "Скорпион".

Перестрелка у башни "Око" в "Москва-Сити" произошла вечером 17 ноября 2017 года между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОПа. В результате стрельбы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника Росгвардии, которые пытались остановить и разнять конфликтующие стороны.