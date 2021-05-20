Серийный отравитель Мурат Сабанов приговорен к 16 годам строго режима

Басманный суд Москвы в четверг вынес приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову, который в центре столицы травил молодых людей транквилизаторами и потом грабил их.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, суд признал Сабанова виновным в 30 эпизодах разбоя, десяти кражах с банковских карт, четырех мошенничествах и шести кражах паспортов. Также суд частично удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими Должанской, Авдеенко, Коршуном, Водопьяновым, Можаевым, Минаевым, Есаяном, Резаком. Суд постановил взыскать с Сабанова 1 854 000 рублей.

По версии следствия, Мурат Сабанов в районе Чистых прудов знакомился с молодыми людьми, которые употребляли алкоголь или находились в состоянии алкогольного опьянения. Втираясь в доверие, он предлагал жертвам попить лимонада или газированной воды, в которую уже были подмешаны психотропы, или незаметно добавлял сильнодействующее лекарство в бутылку потерпевшего. В арсенале отравителя были лекарства, которые обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание.

После этого Сабанов грабил своих жертв, среди которых были, в том числе, и девушки. Он забирал у них паспорта, кредитные карты, телефоны и наличность. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пяти из которым был причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей.

Как сообщила ранее корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Сабанов осознавал, что лекарства, которые он использовал, как друг с другом, так и в любом сочетании с этиловым спиртом, усиливают эффект, оказывая токсическое действие на организм человека. Кроме того, их передозировка, по словам представителя надзорного ведомства, может повлечь выраженное угнетение сознания, сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности, сонливость, снижение рефлексов, снижение артериального давления, то есть представляет опасность для жизни и здоровья.