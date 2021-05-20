Собянин: Диагноз "рак" - начало нового этапа жизни

Диагноз "рак" - больше не приговор, а начало нового этапа в жизни. Об этом на пленарном заседании Московского онкологического форума заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве создано шесть мощных онкологических центров, - рассказал глава города. - Это многопрофильные службы, где пациент находится в одной системе координат. Все этапы лечения он проходит с куратором, таким образом, никто не пропустит ни одной процедуры и приема".

За последние годы в городских онкоклиниках появилось более двух тысяч новых устройств, помогающих диагностике и лечению рака. Многие виды онкологии выявляются с помощью искусственного интеллекта, в частности рак легких.

"Еще несколько лет назад диагноз "онкология" звучал как приговор, - резюмировал Собянин. - Сегодня это воспринимается как начало нового этапа в жизни. Трудного этапа, этапа борьбы, но тем не менее жизнь продолжается".

Важнейшим критерием развития онкослужбы Москвы должно стать внимание к пациентам, добавил мэр столицы.