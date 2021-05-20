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20.05.2021 13:21
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о главных результатах работы онкослужбы Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Даже в условиях пандемии объемы помощи раковым больным в Москве не были снижены. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал на пленарном заседании Московского онкологического форума.

Фото: iStock
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"Мы создали систему онкологических помощников, которые персонально ведут каждого больного от первого диагноза до лечения, до реабилитации, до диспансеризации последующей. Человек чувствует, что он не брошен, что он всегда может позвонить своему помощнику, задать вопросы, помощник ему может помочь записаться к врачу, последить за своевременностью диагностики и назначения, и это очень важно", - сказал Сергей Собянин.

Как отметил глава города, онкологические центры Москвы, хотя и не занимались напрямую COVID-19, все равно оказались на передовой борьбы с пандемией. Ведь было значительное число пациентов с онкологией и одновременным положительным ковид-статусом.

"В условиях санитарных ограничений, эпидемиологических требований, работа онкологов, конечно, была еще более сложной", - добавил Сергей Собянин.

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