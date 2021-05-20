Собянин: Ситуация с коронавирусом остается сложной, но не драматичной

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Москве - он назвал ее сложной, но не драматичной.

"Что касается ситуации, она остается сложной, но еще раз говорю, не драматичной: небольшой рост числа заражений, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин еще раз призвал тех, кто не сделал прививку от инфекции, прийти в пункты вакцинации. Особенно это касается тех, подчеркнул мэр, кто собирается в отпуск, но до этого не болел коронавирусом и не имеет антител. Прививка позволит не рисковать ни своим здоровьем, ни окружающих.