В автобусах Ярославля начали принимать московский проездной

С 21 мая на четырех межмуниципальных маршрутах в Ярославской области можно будет расплачиваться транспортной картой "Тройка". Проезд единой картой можно оплатить в автобусах, следующих из Пошехонья в Пречистое (маршрут N 520), из Пошехонья в Ярославль через Рыбинск (N 506), из Пошехонья в Ярославль через Данилов (N 530) и из Ярославля в Кормилицино (N 105).

Причем будут приниматься как карточки, напечатанные специально для ярославцев (их полторы тысячи в особом дизайне), так и привезенные из других регионов. Выпущенные специально для Ярославля карты оформлены в местном колорите. На них нанесены главные достопримечательности города: памятники 1000-летию города и символу региона медведю, беседка на Волжской набережной, Успенский собор, церковь Ильи Пророка и Речной вокзал.

Тестирование новой платежной системы продлится три месяца, после чего сфера ее действия расширится - "Тройку" начнут принимать не только в автобусах.

- Уже на этапе пилотного проекта будем постепенно расширять количество маршрутов и пунктов продажи карт. Предполагаем, что транспортной картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в любом общественном транспорте области, - объявил ярославский губернатор Дмитрий Миронов.

За время тестирования разработчикам предстоит оценить работоспособность системы, настроить ее и доработать технические моменты. Напомним, система оплаты проезда "Тройка" сейчас действует в Москве, Подмосковье и Тульской области.