В Москве людей с рисками новообразований найдут с помощью больших данных

"Когда-то диагноз "рак" звучал как приговор, а сегодня он воспринимается как новый этап в жизни. Трудный, сопряженный с борьбой, но все же жизненный период", - сказал Собянин. Перелом в сознании произошел за несколько последних лет, считает глава города. В клиники поступило более 2 тысяч аппаратов для лечения и диагностики. Появилось шесть якорных медучреждений, где онкобольные проходят все этапы в единой системе, не метаясь по разным концам города.
Однако даже при этом власти намерены совершенствовать систему, добавила заммэра Анастасия Ракова. Тут значительная роль отводится цифровизации. Например, в ближайший месяц технологии big data смогут выявлять пациентов, входящих в группу риска по колоректальному раку и опухолям молочной железы. Эксперты считают, что один из факторов риска - генетика. Система путем анализа медкарт определит, кто наиболее подвержен заболеванию. Такие люди будут персонально приглашаться на скрининг.
Уже сейчас рак на первой и второй стадиях выявляется более чем в 50 процентах случаев, говорится в представленной на форуме презентации минздрава. Но есть виды, которые определяют только на третьем-четвертом этапах. "И в половине случаев это связано не с недоступностью медпомощи, - констатировала Анастасия Ракова. - Пациенты, к сожалению, нередко обращаются слишком поздно". Хотя в Москве созданы все условия, чтобы повысить шансы на раннее выявление рака, добавила она. Есть календарь диспансеризации, которую можно проходить регулярно и бесплатно. Это пока единственный способ устранить значительную часть онкологических рисков.