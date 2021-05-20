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20.05.2021 20:15
Рубрика: Общество

Злой ген

В Москве людей с рисками новообразований найдут с помощью больших данных
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
В столице появится технология, по которой группу риска по тому или иному виду рака выявят с помощью big data. Это сделает систему медпомощи более ориентированной на нужды пациента, заявил вчера на Московском онкологическом форуме мэр Сергей Собянин.
Сергей Собянин подчеркнул, что диагноз "рак" сегодня перестал восприниматься как приговор. Фото: Сергей Михеев

"Когда-то диагноз "рак" звучал как приговор, а сегодня он воспринимается как новый этап в жизни. Трудный, сопряженный с борьбой, но все же жизненный период", - сказал Собянин. Перелом в сознании произошел за несколько последних лет, считает глава города. В клиники поступило более 2 тысяч аппаратов для лечения и диагностики. Появилось шесть якорных медучреждений, где онкобольные проходят все этапы в единой системе, не метаясь по разным концам города.

Однако даже при этом власти намерены совершенствовать систему, добавила заммэра Анастасия Ракова. Тут значительная роль отводится цифровизации. Например, в ближайший месяц технологии big data смогут выявлять пациентов, входящих в группу риска по колоректальному раку и опухолям молочной железы. Эксперты считают, что один из факторов риска - генетика. Система путем анализа медкарт определит, кто наиболее подвержен заболеванию. Такие люди будут персонально приглашаться на скрининг.

Уже сейчас рак на первой и второй стадиях выявляется более чем в 50 процентах случаев

Уже сейчас рак на первой и второй стадиях выявляется более чем в 50 процентах случаев, говорится в представленной на форуме презентации минздрава. Но есть виды, которые определяют только на третьем-четвертом этапах. "И в половине случаев это связано не с недоступностью медпомощи, - констатировала Анастасия Ракова. - Пациенты, к сожалению, нередко обращаются слишком поздно". Хотя в Москве созданы все условия, чтобы повысить шансы на раннее выявление рака, добавила она. Есть календарь диспансеризации, которую можно проходить регулярно и бесплатно. Это пока единственный способ устранить значительную часть онкологических рисков.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак

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