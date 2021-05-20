В Москве определят группу риска по колоректальному раку

Власти столицы организуют скрининг по колоректальному раку и раку молочной железы с помощью технологий big data. Об этом на пленарном заседании Московского онкологического форума заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Некоторые виды рака могут быть связаны с генетикой, отметила руководитель городской соцсферы. Искусственный интеллект в ближайшее время сможет проанализировать big data по этим параметрам. И людей из группы риска будут приглашать на специализированный скрининг.

Как отметила вице-мэр, цифровизация должна стать одним из главных направлений развития онкологической помощи. "Однако одна лишь "цифра" сама по себе - это не панацея", - подчеркнула Анастасия Ракова, добавив, что гораздо важнее - внимание самих горожан к собственному здоровью. Анализ показывает, что до 50 процентов случаев позднего выявления заболевания связано не с недоступностью медпомощи, а с банальным поздним обращением.