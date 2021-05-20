В Москве увеличилось число центров госуслуг, где можно пройти медобследование

В Москве увеличилось количество центров госуслуг, где можно пройти медобследование - теперь в 58 офисах жителям доступна бесплатная диагностика. На сегодняшний день уже более 100 тысяч обследований прошли горожане с помощью современных диагностических комплексов. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несколько лет назад мы поставили себе комплексную задачу: привить москвичам ответственное отношение к своему здоровью и привлечь их к ведению здорового образа жизни. И мы подходим к этой задаче системно, постоянно расширяя возможности для проверки здоровья. В центрах госуслуг работают диагностические комплексы, которые позволяют буквально "на бегу" проверить основные показатели организма. И такой чекап пользуется спросом: на сегодняшний день горожане прошли обследование уже более 100 тысяч раз. Поэтому "Мои документы" расширяют географию расположения медицинского оборудования. Изначально его установили в 10 офисах, потом расширили на 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58. Вместе с оформлением госуслуг жители могут самостоятельно узнать основные показатели состояния здоровья и сразу же получить результаты в своей электронной медицинской карте", - рассказала Ракова.

Сейчас в 58 офисах современные диагностические комплексы помогут определить состояние, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, сделать спирометрию (оценить функцию внешнего дыхания), а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Все оборудование просто и понятно в использовании. Исследование бесплатно и занимает в среднем 7-10 минут.

После завершения обследования в диагностическом комплексе формируются результаты с подробным анализом основных параметров организма и рекомендациями по здоровому образу жизни. Их можно распечатать, отправить по электронной почте или сохранить в свою электронную медицинскую карту. Пациенты в любой момент смогут ознакомиться с результатами исследований в своих ЭМК на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и использовать их при визите к врачу. Для удобства пользователей все документы из электронной медкарты можно скачать и затем отправить через мессенджеры или электронную почту. При необходимости горожане могут записаться к врачу в поликлинику на главном экране диагностического комплекса. Запись можно оформить без прохождения экспресс-обследования, для этого нужно ввести номер полиса ОМС и дату рождения. Во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО и САО роботы-диагносты измеряют давление, температуру тела, уровень глюкозы и кислорода в крови, а также дадут рекомендации и расскажут интересные факты о здоровом образе жизни.

Кроме того, во всех флагманах можно пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, принимают врачи городских поликлиник. Пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр, а также находятся под наблюдением медицинских специалистов в течение получаса после введения вакцины.

Районные центры открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.