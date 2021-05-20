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20.05.2021 13:16
Рубрика: Культура

В "Новой Опере" открылась музыкальная лаборатория для детей и подростков

Текст: Наталья Лебедева

Лаборатория "КоOPERAция-2021", посвященная музыкальному театру для детей и подростков, стартовала в московском театре "Новая Опера".

Фото: предоставлено театром "Новая Опера"
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В рамках проекта молодые, но уже профессионально состоявшиеся композиторы будут работать с детьми-драматургами над оперными сочинениями для детской аудитории. Итогом их совместной работы станут восемь камерных опер, которые будут представлены на сцене Московского театра Новая опера им. Е.В. Колобова.

Дебют юных драматургов и композиторов состоится уже в октябре. Но прежде их ждет большая работа. Программа построена таким образом, чтобы показать подросткам максимально широкий взгляд на современный музыкальный театр сегодня: их ждут встречи с режиссёрами, художниками, музыкальными критиками, масштабная драматургическая программа, а также тренинги с командой психологов, которые научат их работе в команде и помогут преодолеть страх общественного мнения.

Наставниками станут специалисты, активно работающие как в сфере детского театра, так и в системе современного музыкального театра. Среди них - композитор Ольга Бочихина, художники Галина Солодовникова и Полина Бахтина, режиссёр Екатерина Василёва, руководитель Образовательного кластера Новая Опера Алиса Спирина, музыковед и пресс-секретарь Московской филармонии Наталия Сурнина.

"Вся программа лаборатории "КоOPERAция" построена на тесном и живом взаимодействии между кураторами, взрослыми композиторами и юными участниками, поэтому большая часть детей у нас традиционно из Москвы", - рассказывает "РГ" художественный руководитель лаборатории Екатерина Василева.

По ее словам, первый образовательный этап пройдет в театре Новая Опера и на площадке Культурного Центра ЗИЛ. "Очень важно, чтобы все участники могли очно присутствовать на занятиях, работать в группах и обмениваться идеями вживую. Но всё же у нас есть один участник из Краснодара, который специально приехал, чтобы принять участие в программе", - отметила она.

Екатерина Василева называет лабораторию с подростками своим любимым форматом, который помогает лучше понять мир современного ребёнка и более вдумчиво отнестись к понятию музыкального театра для детей в целом.

"Диалог с подростками мгновенно избавляет от иллюзий на тему того, что же современным детям может быть по-настоящему интересно в театре, а что является лишь нашей ностальгией по собственному детству и не имеет отношения к сегодняшнему дню!", - делится она.

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