В Смоленске из банкоматов пытались украсть почти пять миллионов рублей

Банкоматы мошенник не взламывал, а, наоборот, вносил туда деньги. Правда, фальшивые.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поводом для расследования послужило обращение в полицию Смоленска от работников одного из банков о том, что при пересчете денег обнаружены фальшивые 5-тысячные купюры. Выяснилось, что неизвестный мошенник внес в три банкомата 988 таких подделок, в результате чего произошло зачисление денег на его счет. А затем он намеревался получить в других терминалах подлинные купюры.

Полицейские установили автомобиль, на котором передвигается подозреваемый, и задержали его в Сочи. Он взят под стражу.