В Смоленске из банкоматов пытались украсть почти пять миллионов рублей

Новости

Путин осудил "промывание мозгов" молодежи 15:05
"Газпром": "Северный поток-2" обеспечит нужный спрос на газ в Европе 15:00
СБ Украины объявила в розыск депутата Рады Тараса Козака 14:59
Мадрид подарит ваучеры на 600 евро всем испанским туристам 14:50
Родители убили и расчленили отказывавшегося жениться режиссера 14:49
Совет ЕС одобрил въезд вакцинированным иностранным туристам 14:48
Росгидромет оценил изменения климата за прошлый год 14:44
Сергею Лаврову подарили в Рейкьявике молоток 14:41
Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора 14:40
Путин: Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю 14:38
"Газпром" отказался обсуждать сроки завершения "Северного потока-2" 14:37
Эксперты назвали комфортный размер скидки при сделках с жильем 14:36
В Саратове суд признал ректора виновным в превышении полномочий 14:33
Зеленский заявил о планах провести всеукраинский референдум по Донбассу 14:30
Победитель "Евровидения-2019" пропустит финал из-за коронавируса 14:12
Видео: В Арктике прошли учения береговых ракетных комплексов "Бастион" 14:07
Песков прокомментировал идею заменить трудовых мигрантов заключенными 14:04
Ипотека в Москве продолжает бить рекорды 14:03
Трутнев дал регионам месяц на обоснование заявок по "Единой субсидии" 13:55
Авиабилеты на лето 2021 года подешевели в среднем на 13% к 2019 году 13:44
Захарова отметила конструктивный характер встречи Лаврова и Блинкена 13:40
Прокуратура проведет проверку по факту травмирования ребенка на северо-востоке Москвы 13:28
Собянин рассказал о главных результатах работы онкослужбы Москвы 13:21
Бельгийцам разрешат стать совладельцами ветряных турбин 13:17
В "Новой Опере" открылась музыкальная лаборатория для детей и подростков 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 13:55
Рубрика: Происшествия

В Смоленске из банкоматов пытались украсть почти пять миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Банкоматы мошенник не взламывал, а, наоборот, вносил туда деньги. Правда, фальшивые.

В Москве мошенники украли дистанционно 16 миллионов рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поводом для расследования послужило обращение в полицию Смоленска от работников одного из банков о том, что при пересчете денег обнаружены фальшивые 5-тысячные купюры. Выяснилось, что неизвестный мошенник внес в три банкомата 988 таких подделок, в результате чего произошло зачисление денег на его счет. А затем он намеревался получить в других терминалах подлинные купюры.

Полицейские установили автомобиль, на котором передвигается подозреваемый, и задержали его в Сочи. Он взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск

Главное сегодня

В Кремле сообщили о подготовке гипотетической встречи Путина с Зеленским
Песков прокомментировал идею заменить трудовых мигрантов заключенными
В России начались испытания препарата от рака предстательной железы
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
В Пермском крае при пожаре погибли пять человек
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму