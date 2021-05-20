В столице начали собирать ненужную обувь

Пункты сбора ненужной обуви установили в пяти экоцентрах Мосприроды. Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, основная цель акции - привлечь москвичей к сбору вторсырья.

Принести для переработки можно любую чистую обувь (тапочки, сапоги, туфли, кроссовки и прочее), упакованную в пакет. Все собранные вещи будут переданы на переработку на Дмитровский завод РТИ, где их превратят в крошку, которую используют в благоустройстве детской площадки.

Пункты приема расположены в пяти экоцентрах Мосприроды: "Воробьевы горы" ( Андреевская набережная, д. 1, стр. 8), экоцентр "Экошкола Кусково" (ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1), "Битцевский лес" ( Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3) и экоцентр "Скворечник" (Каширское шоссе, 148, к. 1), в экоцентре "Конный двор" ( ул. Металлургов, д. 41, стр. 1).

Акция продлится до 5 июня, после чего подведут ее итоги.