В трех регионах России значительно возросло число проблемных домов

В пяти регионах снизилось по сравнению с началом нынешнего года количество проблемных домов, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Более благополучной ситуация стала в Ярославской, Нижегородской, Ростовской областях, в Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае.

В то же время в трех регионах число проблемных домов значительно возросло. В Ленинградской области - на 43 дома, в Ульяновской области на 11, в Севастополе на 10.

"По этим регионам Фонд усиливает контроль во избежание появления новых пострадавших граждан и новых проблемных объектов", - подчеркивает гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Фонд регулярно проводит работу по профилактике появления новых проблемных объектов. "Нужно отметить такие регионы как Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоградская и Ульяновская области, которые вместе с фондом провели активную работу над устранением негативных факторов и уменьшили количество объектов с риском возникновения новых пострадавших граждан", - подчеркивает пресс-служба фонда.

Для защиты граждан от недобросовестных застройщиков был введен механизм эскроу счетов, средства на них становятся доступны строителям только после того, как дом достроен. Сейчас с помощью счетов эскроу строится 57,7 млн кв. м жилья (61% строек), на 7 млн кв. м больше, чем в начале года. Всего в стадии строительства находится 94,7 млн кв. м. Больше всего квартир строится через счета эскроу в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.